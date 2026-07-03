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Полиция в Пакистане освободила двух туристок, похищенных местным жителем

Сотрудники полиции в Пакистане освободили из плена двух туристок, которых местный житель обманом заманил в Исламабад. Об этом случае рассказали на портале Pakobserver.

Сотрудники полиции в Пакистане освободили из плена двух туристок, которых местный житель обманом заманил в Исламабад. Об этом случае рассказали на портале Pakobserver.

Гражданки Венесуэлы и Нидерландов познакомились с одним из похитителей в 2025 году в Сингапуре. Он пригласил их в гости и помог оформить визы.

Спустя год пакистанец, действующий в составе преступной группы, похитил иностранок. Злоумышленники угрожали девушкам, требовали деньги в обмен на освобождение и насиловали.

Первым с властями Пакистана связался отец туристки, приехавшей из Нидерландов. В результате обеих путешественниц освободили. Похитители задержаны.

До этого путешествие в Рим для 32-летней колумбийской туристки тоже закончилось изнасилованием. Ее похитили, накачали наркотиками и насиловали пятеро мигрантов.

Кроме того, ранее индийца задержали по подозрению в изнасиловании туристки из Франции после совместной фотосессии. Инцидент произошел в городе Удайпур.

19 мая также стало известно, что местный криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии и удерживает ее в своем доме, требуя выкуп от родственников.

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