Полиция в Пакистане освободила двух туристок, похищенных местным жителем

Сотрудники полиции в Пакистане освободили из плена двух туристок, которых местный житель обманом заманил в Исламабад. Об этом случае рассказали на портале Pakobserver.
Гражданки Венесуэлы и Нидерландов познакомились с одним из похитителей в 2025 году в Сингапуре. Он пригласил их в гости и помог оформить визы.
Спустя год пакистанец, действующий в составе преступной группы, похитил иностранок. Злоумышленники угрожали девушкам, требовали деньги в обмен на освобождение и насиловали.
Первым с властями Пакистана связался отец туристки, приехавшей из Нидерландов. В результате обеих путешественниц освободили. Похитители задержаны.
До этого путешествие в Рим для 32-летней колумбийской туристки тоже закончилось изнасилованием. Ее похитили, накачали наркотиками и насиловали пятеро мигрантов.
Кроме того, ранее индийца задержали по подозрению в изнасиловании туристки из Франции после совместной фотосессии. Инцидент произошел в городе Удайпур.
19 мая также стало известно, что местный криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии и удерживает ее в своем доме, требуя выкуп от родственников.