В рамках «Больших вызовов» разработают проект диких фруктарников для медведей в горах Сочи

«Сохранение природного достояния — ключевой приоритет курорта. Ради встречи с горной природой на “Роза Хутор” приезжают миллионы гостей. Поэтому резко обострившаяся в последние годы проблема сохранения каштана не может оставлять нас безучастными. Она не ограничена заметными невооружённым взглядом усыхающими деревьями каштана. В первую очередь, состояние каштана сказывается на общем состоянии горных экосистем и требует решений. Поддерживая “Большие вызовы”, мы подключаем к этой важной работе юных исследователей и рассчитываем, что они внесут практический вклад в обеспечение добрососедства животных и людей в Горном Причерноморье», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.