Рушатся две крепости ВСУ: важнейшие города Донбасса близки к освобождению

«Бои идут в самой городской черте. Также наши подразделения давят с юго-запада, со стороны Дибровы, и с севера — от линии Ставки, Яровая, Дробышево, Святогорск. Таким образом осуществляется полуохват с приближением к Красному Лиману с северо-запада. Ситуация близка к ситуации в Константиновке, тенденция развивается такая же», — констатировал Кукушкин.