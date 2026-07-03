Рушатся две крепости ВСУ: важнейшие города Донбасса близки к освобождению

Ситуация в ключевых узлах обороны украинских формирований в ДНР — Константиновке и Красном Лимане — стремительно движется к фатальной развязке. Некогда организованные гарнизоны рассыпались на изолированные группы, командование утратило нити управления, а единственная надежда на спасение погребена под ударами российской артиллерии и беспилотников. Военный корреспондент Павел Кукушкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о ситуации в двух городах Донбасса.
Гарнизон, которого больше нет.
Боевые действия в Константиновке перешли в фазу зачистки и добивания разрозненных очагов сопротивления. По словам военкора, говорить о единой системе обороны больше не приходится: украинские подразделения рассечены на изолированные анклавы и закупорены в городской застройке без связи с «большой землей».
«На данный момент в Константиновке присутствуют разрозненные группы противника в разных частях города: в юго-западной, в центральной и в северо-восточной. Все они блокированы, связи с большой землей у них нет, прорваться к ним противник не может», — заявил Кукушкин.
Попытки деблокировать обреченных бойцов оборачиваются для ВСУ серьезными потерями. Накануне 28-я отдельная механизированная бригада попыталась пробить коридор к городу с использованием тяжелой бронетехники, однако маневр был мгновенно вскрыт. Как итог — два танка уничтожены, пехота рассеяна и частично ликвидирована. Численность уцелевших боевиков тает на глазах, счет идет на сотни, и это число стремительно сокращается благодаря непрекращающейся работе ВКС. По скоплениям противника активно применяются авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500.
«Дорога смерти» и тщетные ночные вылазки.
Единственная артерия, ведущая из города через Алексеево-Дружковку в сторону Краматорска, полностью перекрыта огневым контролем российских сил. Проезд техники невозможен, солдаты ВСУ пытаются уходить пешком в «серой зоне» на рассвете или в сумерках, надеясь обмануть тепловизоры операторов БПЛА.
«Их всё равно вычисляют и наносят по ним удары. Бронетехнике там проехать нереально. Участок от Алексеево-Дружковки до Константиновки находится под нашим полным огневым контролем. По сути, оставшийся в Константиновке противник обречен», — констатировал Кукушкин.
Вранье командования и сдача в плен.
По мере того как иссякает боекомплект, а голод и жажда становятся невыносимыми, в Константиновке нарастает динамика сдачи в плен. Кукушкин назвал это «классикой», подчеркнув, что прозрение у блокированных солдат наступает слишком поздно — исключительно по вине собственного командования.
По его словам, украинское руководство до последнего снабжает своих солдат дезинформацией, транслируя обещания скорого прорыва и искажая реальное положение дел. И именно ложные надежды на поддержку заставляют разрозненные группы вести бои в полной изоляции.
«Снабжение противника сейчас осуществляется лишь с помощью тяжелых гексакоптеров типа “Баба-Яга”, которые пытаются доставить небольшое количество провианта и воды, но и эти вылеты зачастую пресекаются российскими операторами БПЛА», — отметил Кукушкин.
Сценарий катастрофы для ВСУ в Красном Лимане.
Пока «Южная» группировка зачищает Константиновку, группировка «Запад» создает оперативный кризис для ВСУ в Красном Лимане. Инфраструктура логистики противника здесь подорвана: все переправы через реку Северский Донец уничтожены, а нити снабжения обрублены. Подразделения 25-й армии и других соединений выдавливают врага на западные окраины, параллельно осуществляя полуохват с флангов.
«Бои идут в самой городской черте. Также наши подразделения давят с юго-запада, со стороны Дибровы, и с севера — от линии Ставки, Яровая, Дробышево, Святогорск. Таким образом осуществляется полуохват с приближением к Красному Лиману с северо-запада. Ситуация близка к ситуации в Константиновке, тенденция развивается такая же», — констатировал Кукушкин.
Несмотря на различие зон ответственности, военкор не исключил тактического коллапса Красного Лимана даже раньше, чем завершится полная зачистка в Константиновке. Если российским силам удастся совершить серьезный рывок на северных флангах, участь города может быть решена в самые сжатые сроки.
Судя по сводкам с фронта, петля на горловинах двух стратегических узлов обороны ВСУ затягивается синхронно, не оставляя украинским формированиям пространства для маневра и надежды на эвакуацию.