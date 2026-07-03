Удобство для пациентов: цифровизация продолжается в больнице Сергеева в Хабаровске

На днях успешно завершился очередной этап внедрения собственной информационной системы, которая кардинально меняет подход к работе с историями болезней и управлению потоками пациентов. Теперь при поступлении пациента в приемное отделение на его историю болезни будут наносить специальный QR-код, а все сведения о человеке — заносить в базу данных. При переводе пациента в другое отделение или подготовке к выписке данные о его передвижении будут обновляться автоматически. С помощью этой технологии электронный архив заменит долгие часы ручного труда. Нововведение так же облегчит работу персонала — теперь отчеты о движении больных, загруженности коек и работе диетической службы формируются в один клик, избавляя от необходимости считать вручную. Блок плановой госпитализации, входящий в систему, помогает заведующим отделениями равномерно распределять поступление пациентов с учетом предстоящих операций. «Особенно ценно то, что руководство и заведующие отделениями в режиме реального времени могут видеть все показатели работы по полисам обязательного медицинского страхования. При этом программный продукт практически полностью создан силами наших собственных IT-специалистов», — отметили в больнице. Внедрение новых IT-решений позволяет сократить время ожидания для пациентов, упростить работу врачей и сделать систему здравоохранения более прозрачной и эффективной для каждого жителя.