Жители Кубани выиграли в лотерею более 61 млн рублей

Жители Кубани с начала 2026 года выиграли 61,8 млн руб. по билетам «Национальной Лотереи», приобретенных в отделениях Почты России. Самые крупные призы в размере 5 млн и 3 млн рублей получили жители Крымского и Темрюкского районов. Об этом сообщает пресс-служба компании.