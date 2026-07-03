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Жители Кубани выиграли в лотерею более 61 млн рублей

Жители Кубани с начала 2026 года выиграли 61,8 млн руб. по билетам «Национальной Лотереи», приобретенных в отделениях Почты России. Самые крупные призы в размере 5 млн и 3 млн рублей получили жители Крымского и Темрюкского районов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Коммерсантъ

Еще четверо жителей Кубани из Курганинского, Староминского, Динского и Славянского районов выиграли по 1 млн рублей. Всего с начала 2026 г. клиенты Почты в Краснодарском крае приобрели 443 939 выигрышных билетов тиражных и моментальных лотерей.

Как отметили в компании, наиболее высокий спрос на лотерейные билеты традиционно наблюдается перед государственными праздниками: Новым годом, Днем защитника Отечества, Международным женским днем, Днем Победы и другими.

С 2014 года в России проводятся исключительно государственные лотереи. Средства от их проведения направляются на финансирование социальных программ, связанных с развитием физической культуры и спорта.