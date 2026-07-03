Реабилитолог Куденко рассказал, как найти мотивацию для прогулок после работы

Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин ранних сердечно-сосудистых заболеваний. Где найти мотивацию на вечернюю прогулку после тяжелого дня, рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.
— Начните с малого. Не ставьте себе цель проходить 10 тысяч шагов с первого дня. Просто пообещайте себе выходить на 10 минут каждый день. Когда это войдет в привычку — а на это нужно около трех недель, — вы почувствуете, что прогулки стали для вас необходимостью, — отметил эксперт.
По словам Куденко, на первые прогулки можно звать с собой близких или друзей, поскольку это создаст обязательство, которое сложнее нарушить. Помимо этого, на прогулке можно послушать аудиокнигу, музыку или подкасты. Врач также посоветовал использовать шагомер на телефоне, так как отслеживание прогресса хорошо мотивирует, передает Regions.
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