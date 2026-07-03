Реабилитолог Куденко рассказал, как найти мотивацию для прогулок после работы

— Начните с малого. Не ставьте себе цель проходить 10 тысяч шагов с первого дня. Просто пообещайте себе выходить на 10 минут каждый день. Когда это войдет в привычку — а на это нужно около трех недель, — вы почувствуете, что прогулки стали для вас необходимостью, — отметил эксперт.