Кофейню на набережной Волгограда повторно оставили без воды за срыв пломбы

Кофейню предложили перенести в другое место, однако владельцы не выполнили предписание. Кроме того, в заведении пользовались водой и системой канализации без соответствующих договоров с концессиями. Даже при условии подключения объекта к сетям сторонней организации это необходимо было сделать, так как поставщиком ресурса являются именно концессии.