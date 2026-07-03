«Байкал Сервис» отметил главные международные тренды отрасли на выставке в Китае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 24 по 26 июня в Шанхае (Китай) транспортная компания принимала участие в международной выставке Transport logistic China 2026. В этом году мероприятие объединило более 850 экспонентов из более чем 50 стран, а общее число посетителей превысило 36 тысяч.
На выставке были представлены актуальные решения и инновации для разных видов грузовых и пассажирских перевозок, а также складской логистики. Деловая программа мероприятия включала в себя многочисленные мастер-классы, семинары и выступления ведущих международных спикеров.
По словам заместителя генерального директора по продажам и клиентскому сервису ООО «Байкал-Сервис ТК» Евгении Левченко, масштаб выставки наглядно продемонстрировал важный международный тренд среди перевозчиков — развитие логистических каналов для доставки грузов как в направлении Китая, так и из него.
— Сегодня на рынке прослеживается устойчивый запрос на комплексные транспортные услуги «под ключ», которые включают экспедирование груза (от отправки со склада производителя в Китае до доставки получателю в России), а также сопутствующие операции (оплату, таможенную очистку и др.), — отмечает она. — Услуги нашей компании по международным перевозкам «под ключ» закрывают эту потребность, что особенно оценили наши потенциальные клиенты на выставке.
Выставка собрала множество инновационных решений — наиболее востребованными стали темы роботизации складов, автопилотов и использования дронов в логистике.
— На стенде нашей компании сотрудники консультировали и рассказывали об актуальных услугах и партнерских возможностях, — добавляет Евгения Левченко. — Участие в международных мероприятиях такого масштаба позволяет не только расширить сотрудничество, но и быть в курсе актуальных международных направлений развития логистической отрасли.
Транспортная компания «Байкал Сервис» оказывает полный комплекс логистических услуг из Китая и стран Юго-Восточной Азии, который включает консолидацию и хранение, сборные и контейнерные перевозки разными видами транспорта, таможенное оформление, сертификацию.16+