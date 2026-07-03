«Байкал Сервис» отметил главные международные тренды отрасли на выставке в Китае

— Сегодня на рынке прослеживается устойчивый запрос на комплексные транспортные услуги «под ключ», которые включают экспедирование груза (от отправки со склада производителя в Китае до доставки получателю в России), а также сопутствующие операции (оплату, таможенную очистку и др.), — отмечает она. — Услуги нашей компании по международным перевозкам «под ключ» закрывают эту потребность, что особенно оценили наши потенциальные клиенты на выставке.