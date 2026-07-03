В Ладушкине появятся два мурала

В Ладушкине в этом году появятся два мурала. Об этом в прямом эфире в «ВК» рассказал глава Ладушкинского округа Ахилл Феохариди.
— Один из них будет посвящен Герою Советского Союза, чье имя носит город — Ивану Мартыновичу Ладушкину. Согласовали с собственниками многоквартирного дома, который находится на региональной трассе. Неплохая локация, неплохой дом, — сказал глава.
По его словам, во втором проекте участвовали дети местной школы искусств.
— Это стилизация водонапорной башни под маяк, — сказал чиновник, улыбаясь. Он отметил, что дети пределами эскизы. — Очень интересные рисунки, веселые. Комиссия собралась, выбрала. Детей мы наградили, объявили благодарности. Молодцы ребята, ответственно подошли.