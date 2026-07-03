В Светлогорске отреставрировали «Нимфу» Брахерта

В феврале 1962 года сильнейший шторм, бушевавший на Балтике 4 дня, смыл светлогорский променад и статую. «Нимфа» вышла из моря 10 лет спустя. Состояние памятника было ужасным, свинцовые пули, оставшиеся с войны, вступили в реакцию с морской водой и бронзой и вздулись, словно гигантские волдыри. Светлогорский скульптор-монументалист Николай Фролов извлёк из скульптуры 117 пуль и создал раковину, заполненную мозаикой. В этом году городские власти планируют восстановить и этот элемент памятника.