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ВС РФ ведут боевые действия в Алексеево-Дружковке в ДНР

Штурмовые группы Вооружённых сил Российской Федерации ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев.

Источник: Life.ru

По его словам, 6-я мотострелковая дивизия действует на Краматорско-Дружковском направлении и продолжает продвижение в сторону Дружковки. В ходе наступательных действий отдельные штурмовые группы вышли к приграничным участкам Алексеево-Дружковки, где зафиксированы столкновения с противником.

А ранее российский президент Владимир Путин высоко оценил действия войск на нескольких направлениях. В частности, он обратил внимание на действия группировок «Южная» и «Центр», которые в уверенном темпе продвигаются в западном направлении.

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