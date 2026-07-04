В кузбасском поселке Грамотеино появилась многофункциональная спортплощадка

Многофункциональную спортплощадку оборудовали в сквере «Школьный» в поселке Грамотеино в Кузбассе. Это общественное пространство благоустраивают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Беловского городского округа.
На площадке уложили резиновое покрытие, установили ограждение и смонтировали освещение. Там можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Первый товарищеский матч уже провели местные школьники. Уточним, что рядом с этой площадкой оборудуют тренажерную зону.
Благоустройство сквера продолжится в 2027 году. Там разместят большую детскую площадку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.