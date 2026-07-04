В кузбасском поселке Грамотеино появилась многофункциональная спортплощадка

На площадке уложили резиновое покрытие, установили ограждение и смонтировали освещение. Там можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Первый товарищеский матч уже провели местные школьники. Уточним, что рядом с этой площадкой оборудуют тренажерную зону.