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В кузбасском поселке Грамотеино появилась многофункциональная спортплощадка

Ее оборудовали в сквере «Школьный».

Многофункциональную спортплощадку оборудовали в сквере «Школьный» в поселке Грамотеино в Кузбассе. Это общественное пространство благоустраивают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Беловского городского округа.

На площадке уложили резиновое покрытие, установили ограждение и смонтировали освещение. Там можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Первый товарищеский матч уже провели местные школьники. Уточним, что рядом с этой площадкой оборудуют тренажерную зону.

Благоустройство сквера продолжится в 2027 году. Там разместят большую детскую площадку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.