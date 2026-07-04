«Страна.ua»: На трассе Днепропетровск — Харьков повреждены все АЗС

Напомним, Украина столкнулась с угрозой острого дефицита топлива на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Ранее ситуация оставалась стабильной за счёт поддержания различных каналов поставок, однако сейчас рынок исчерпал ресурсы. По оценкам специалистов, на территории страны уже выведено из строя около 150 автозаправочных станций. Отмечается, что география повреждений расширилась и затрагивает не только прифронтовые регионы.