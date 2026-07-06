Эксперт Горбунова объяснила, запрещено ли целоваться в школах

Она рекомендовала не ругать и не стыдить ребенка публично, а спокойно обсудить ситуацию дома один на один и доброжелательно напомнить о правилах поведения в школе. Понимание глубинных причин поведения подростка, по ее словам, всегда эффективнее запретов.