Эксперт Горбунова объяснила, запрещено ли целоваться в школах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Формально закона о запрете поцелуев в школах не существует, однако образовательные учреждения вправе устанавливать собственные правила через устав и правила внутреннего распорядка. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, педагог-психолог из Санкт-Петербурга, автор просветительского проекта «Классный родитель», лектор Российского общества «Знание» Инга Горбунова.
«Формально закона о запрете поцелуев нет, но школа вправе устанавливать свои правила через устав и правила внутреннего распорядка. Если ребенок нарушает установленные школой правила, взрослым важно правильно отреагировать, учитывая психологию подросткового возраста», — сказала Горбунова.
Психолог уточнила, что иногда объятия и поцелуи в школе выступают способом почувствовать свою значимость, подтвердить принадлежность группе, повысить уверенность, снизить внутреннюю тревожность. А бывает, что это своеобразный вызов правилам взрослых, проверка границ дозволенного.
Она рекомендовала не ругать и не стыдить ребенка публично, а спокойно обсудить ситуацию дома один на один и доброжелательно напомнить о правилах поведения в школе. Понимание глубинных причин поведения подростка, по ее словам, всегда эффективнее запретов.
6 июля отмечается Всемирный день поцелуев.