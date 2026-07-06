Скрыли следы: появились новые детали поисков Усольцевых в тайге

Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края осложнены, следов почти не видно, а старшего сына Данила Баталова не пускают на поиски.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему поиски семьи зашли в тупик.
Тайна загадочно пропавшей семьи.
В Красноярском крае продолжается расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых. Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака Лада пропали 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в районе Кутурчинского Белогорья, у горы Буратинка.
По данным следствия, семья приехала на турбазу «Геосфера», где провела ночь, а утром сдала ключи, оставила автомобиль на окраине посёлка и отправилась на прогулку. С того момента о судьбе Усольцевых ничего не известно.
Основной версией пропажи остается несчастный случай.
Загадочные обстоятельства и отсутствие следов.
Масштабные поиски с участием спасателей, сотрудников СК и волонтёров отряда «ЛизаАлерт» не дали результатов: не обнаружено ни личных вещей, ни следов борьбы, ни останков.
Следствие рассматривало разные сценарии: от несчастного случая и нападения диких животных до криминальных и конспирологических версий. Особое внимание привлекла гипотеза об инсценировке исчезновения: на это указывают отсутствие туристического снаряжения и знание Сергеем местности.
На июнь 2026 года Следственный комитет возобновил поисковую операцию. Семья по-прежнему числится пропавшей без вести. Расследование продолжается.
«В регионе сейчас жара и грозы, но это не столь существенно. Важнее то, что растительность поднялась и закрыла все следы, которые могли быть. Искать сейчас невозможно», — пояснил Кулеш.
Тайга в летний период превращается в непроходимые джунгли, где даже опытные поисковики не могут заметить следы, которые могли бы указать на местонахождение семьи.
Сын жалуется, что его не пускают.
Кулеш также прокомментировал заявление старшего сына Ирины Усольцевой Данила Баталова о том, что его не допускают до поисков.
«Почему не пускают — понятия не имею. Район открытый, приезжай и ходи, ищи», — сказал эксперт.
Сын Ирины Усольцевой, пропавшей в красноярской тайге вместе с мужем и пятилетней дочерью, заявил, что его не допускают к поискам семьи.
Он сказал, что удивлен этому, поскольку считает, что в первые поиски хорошо себя проявил. Кроме того, Баталов отметил, что является человеком с опытом и медалями за спортивный туризм, при этом к поискам допустили волонтёров.
Местные жители, однако, усомнились в том, что Баталова могли не допустить до поисков семьи.
«Что значит не допустили? Это же лес — взял друзей и пошли искать, как его могут остановить?» — сообщила местная жительница Елена.
Тайна остаётся нераскрытой.
Исчезновение Усольцевых остаётся одной из самых загадочных историй в красноярской тайге. Ни одна из версий не получила подтверждения, а новые детали только запутывают картину.
Поиски продолжаются, но шансов найти семью живой с каждым днём становится всё меньше.