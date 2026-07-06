До шести лет тюрьмы грозит жителю Хабаровского края за кражу 100 тысяч рублей с карты знакомого

25-летний житель поселка Сокол выпивал вместе с 52-летним знакомым. Молодой человек взял телефон потерпевшего и поменял пин-код карты в приложении банка. В ближайшем банкомате злоумышленник снял с карты 100 тысяч рублей. Пропажа обнаружилась на следующий день, когда старший знакомый улетел в другой регион страны. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.