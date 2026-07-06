Игорь Лампасов: «Наши песни нужны людям, и мы продолжаем их писать»

Расскажите немного о вашем творчестве, в частности о выходе трех песен, в которых главным антуражем стал Нижний Новгород? Так получилось, что мы уже второй раз участвуем в музыкальном отборе Президентского фонда культурных инициатив и решили главным героем нашего нового альбома сделать Нижний Новгород. Песня «Возвращайся», которую мы делаем в дуэте с Лизой Долженковой, посвящена любви к городу. А песня «Пушкин», которую мы снимали как в Москве, так и в Нижнем Новгороде, потому что здесь настолько красиво, антуражно и прекрасно. Ваша группа известна патриотическими песнями. Вместе с вашей командой вы часто уезжаете «за ленточку» и выступаете перед нашими бойцами. Как вы считаете, насколько важна данная составляющая работы группы «Лампасы»? Мне всё время журналисты-провокаторы задают вопрос: «Игорь, а вот то, что ты пишешь, вот это вот это что? Вот это на заказ или может быть это в стол, куда ты пишешь?» Некоторые называют это конъюнктурной работой, и с таким презрением. Когда мы написали песню «Бессмертный полк», нас убрали со всех телевизионных и радиоэфиров. Когда СВО только началось, меня супруга попросила написать. Кристина говорит: «Напиши песню, пожалуйста! Ребятам нужна поддержка!». И мы решили, что нужна песня «Батальон». И там ребята напоют её под гитару, а потом появилась песня «Герои», песня «Врёт четвёртая струна», когда мы съездили к девчонкам на передок. И самое интересное, что песни «Батальон Герой», «Врёт четвёртая струна», «Доброволец» очень нужны людям, поэтому мы продолжаем их писать. Насколько сложно выступать перед бойцами на передовой, чем перед обычной публикой в концертном зале? Во-первых, когда выступаешь перед этой публикой, особенно перед теми, кто должен идти на следующий день на штурм — они плачут, и мы все в слезах. А бывает, когда выступаешь для ребят, которые с задания вернулись, там 80% бойцов просят: «Гоша, давайте весёлые песни». И мы даём им весёлый позитив, они радуются и очень внимательно слушают. То есть видно, что где-то там мозг, тело, уши, глаза направлены на тебя. Вообще, всегда очень интересно и, одновременно, тяжело выступать перед нашими ребятами. Зачастую приезжаешь, хлоп — а там половины отделения нет уже — ребята на задачах просто оставили себя «там». Поэтому очень сложно стало ездить туда сейчас. Риск для артистов остается высоким? Риск для артистов сейчас стал очень высокий. То есть, если раньше ты приезжал туда почти как «на курорт». А сейчас стали охотиться за микроавтобусами. Именно микроавтобусы главной мишенью украинских дронов. Но мы все равно поедем к нашим ребятам! А внутренний долг? Когда мне говорят: «Гоша, почему ты не идёшь воевать?». Я говорю: «Ну что вот я сделаю? В первый штурм себя и растрачу? У меня нога больная. Куда я побегу?». И бойцы мне говорят: «Гоша, не надо, пожалуйста, пиши песни. Пиши, приезжай, как будет получаться». Поэтому, ну да, наверное, это внутренний долг. Совсем недавно вы приехали со Всероссийского семейного фестиваля традиций (6+). Расскажите, как это было и что интересного у нас в наших традициях? Это одиннадцатый фестиваль по счёту, который проводился в городе Троицке. Идеологами-организаторами данного фестиваля выступили Эдуард Бояков, художественный руководитель театра на Малой Ордынке, и писатель Захар Прилепин. В рамках нынешнего фестиваля мы представили программу песен о Степане Разине, сыграли с нижегородским ансамблем «Любава», собрали Нижегородский оркестр имени Степана Разина из 10 человек из разных коллективов и дали шикарную программу. Около 50 000 человек за 2 дня посетили данный фестиваль. Мы с огромным удовольствием поучаствовали в нём. Было тепло, хорошая погода. Прекрасный фестиваль!