Суд в Ростове рассмотрит дело о столкновении судов с ущербом в 13 млн рублей

Обвинительное заключение утвердила Волго-Донская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый нарушил правила безопасности движения, что привело к навалу управляемого им теплохода на другое судно в акватории Дона. Ущерб судовладельцам оценили в более чем 13 млн руб.