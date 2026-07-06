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Суд в Ростове рассмотрит дело о столкновении судов с ущербом в 13 млн рублей

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении второго помощника капитана судна, чьи действия квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении второго помощника капитана судна, чьи действия квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Обвинительное заключение утвердила Волго-Донская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый нарушил правила безопасности движения, что привело к навалу управляемого им теплохода на другое судно в акватории Дона. Ущерб судовладельцам оценили в более чем 13 млн руб.