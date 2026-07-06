Власти объяснили, почему на отдельных калининградских АЗС дизель стал «золотым»

Резкий рост цен на дизель на отдельных АЗС связан с тем, что небольшие заправки покупают топливо на других условиях, нежели крупные вертикально интегрированные компании. Об этом первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин рассказал на круглом столе по топливной ситуации.