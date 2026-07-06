Чемпионат Европы по стрельбе перенесли из Эстонии из-за отказа принять белорусов

Евро-2027 по стрельбе из пневматического оружия перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Беларуси, пишет РИА Новости.
После отказа эстонцев Европейская стрелковая конфедерация (ESC) перенесла чемпионат в испанский город Гранада. Первенство состоится 3−9 марта 2027 года.
ESC объяснила такое решение тем, что Евро станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. И допустить надо всех спортсменов.
Отметим, что международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
Прочитайте, что произошло после болезненного поражения белоруски Арины Соболенко от Наоми Осаки на Уимблдоне: «В этом году я все испортила».
Ранее писали, что умер российский фигурист Артур Дмитриев, который выиграл Олимпиаду-1992 с белоруской Натальей Мишкутенок.