Жителям Красноярского края помогут сохранить семью в рамках акции против разводов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе продолжается акция «Скажем НЕТ разводам!», направленная на поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Пары, переживающие кризис в отношениях, смогут бесплатно получить консультации психологов и медиаторов.
В рамках акции специалисты помогают супругам разобраться в причинах конфликтов, найти пути выхода из кризиса и принять взвешенное решение о будущем семьи.
Сегодня, 8 июля, консультации пройдут на нескольких площадках региона. В Красноярске семейные пары смогут обратиться в Дом семейных торжеств на проспекте Мира, где будут работать семейный психолог и медиатор, а также в отдел ЗАГС Ленинского района, где прием проведут психологи регионального отделения Российского Красного Креста.
В Норильске консультации организуют в Талнахском отделе ЗАГС. Здесь с семьями будут работать специалисты Центра семьи «Норильский».
В пресс-службе агентства ЗАГС напоминают, что не стоит принимать важные решения под влиянием эмоций. Своевременная помощь специалистов может помочь сохранить отношения и вернуть взаимопонимание в семье.