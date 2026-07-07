Жителям Красноярского края помогут сохранить семью в рамках акции против разводов

Сегодня, 8 июля, консультации пройдут на нескольких площадках региона. В Красноярске семейные пары смогут обратиться в Дом семейных торжеств на проспекте Мира, где будут работать семейный психолог и медиатор, а также в отдел ЗАГС Ленинского района, где прием проведут психологи регионального отделения Российского Красного Креста.