Россиян предупредили, что жара провоцирует образование тромбов

В жару кровь у людей становится гуще. Как отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, это увеличивает риск образования тромбов.
«Жара опасна сгущением крови, что в первую очередь может привести к плохим последствиям для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с артериальной гипертензией. Сгущение крови может вызвать аритмию, может вызвать образование тромбов», — рассказала она.
Врач подчеркнула, что в жаркую погоду необходимо соблюдать питьевой режим, поскольку обезвоживание усиливается, а вместе с ним растут риски для людей с болезнями почек.
«Жара опасна для людей с заболеваниями почек, потому что быстрое обезвоживание и потеря солей могут привести к резкому нарушению функции почек», — отметила она.
Ранее врач Чернышова рассказала, что жара возглавляет топ смертельных погодных факторов.