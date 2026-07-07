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Россиян предупредили, что жара провоцирует образование тромбов

Летняя жаркая погода может стать причиной обострения хронических заболеваний и даже летального исхода. В эксклюзивном комментарии aif.ru врач Надежда Чернышова объяснила, что высокая температура может привести к образованию тромбов.

Источник: Аргументы и факты

В жару кровь у людей становится гуще. Как отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, это увеличивает риск образования тромбов.

«Жара опасна сгущением крови, что в первую очередь может привести к плохим последствиям для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с артериальной гипертензией. Сгущение крови может вызвать аритмию, может вызвать образование тромбов», — рассказала она.

Врач подчеркнула, что в жаркую погоду необходимо соблюдать питьевой режим, поскольку обезвоживание усиливается, а вместе с ним растут риски для людей с болезнями почек.

«Жара опасна для людей с заболеваниями почек, потому что быстрое обезвоживание и потеря солей могут привести к резкому нарушению функции почек», — отметила она.

Ранее врач Чернышова рассказала, что жара возглавляет топ смертельных погодных факторов.