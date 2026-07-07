Россиян предупредили, что жара провоцирует образование тромбов

«Жара опасна сгущением крови, что в первую очередь может привести к плохим последствиям для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с артериальной гипертензией. Сгущение крови может вызвать аритмию, может вызвать образование тромбов», — рассказала она.