В Пермских дворах установили 12 новых контейнерных площадок

Параллельно продолжается монтаж еще 21 контейнерной площадки. Работы идут во всех районах Перми. В Орджоникидзевском районе новые объекты устанавливают на улицах Генерала Доватора, 40, Менжинского, 49а, Трясолобова, 67, 73 и 104, Бенгальской, 14, Генерала Черняховского, 53 и Краснослудской, 8. В Индустриальном районе работы ведутся на улице Мира, 70 В, в Кировском — на улицах Каляева, 11/1 и Кировоградской, 66. В Дзержинском районе площадки оборудуют на улицах Барамзиной, 34, Кронштадской, 10, Малкова, 26/1 и 28а. В Мотовилихинском районе новые контейнерные площадки появятся на улицах Крупской, 32а, Старцева, 21, Гашкова, 59, Студенческой, 22 и 26, а также на бульваре Гагарина, 49.