Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

В кино артистка дебютировала в 1970 году в картине «О друзьях-товарищах», сыграв безымянную цыганку на барахолке. Тогда имя актрисы не было указано в титрах. Известность актрисе принес телефильм «Вечный зов» (1973−1983), где она перевоплотилась в Зорицу, возлюбленную главного героя Поликарпа Кружилина. После работ «Табор уходит в небо» (1976) и «У матросов нет вопросов» (1981) актриса сыграла цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал» (1981). В последующие годы она снялась в мелодраме Сергея Никоненко «Цыганское счастье» (1981), комедии Геральда Бежанова «Где находится нофелет?» (1987), в драме Григория Кохана «Цыганка Аза» (1987).