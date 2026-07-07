Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Прощание прошло в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», где актриса служила более 60 лет. Проститься с актрисой пришли родные, коллеги и поклонники. В фойе театра был установлен портрет Жемчужной с букетом гвоздик. Венки прислали в том числе Министерство культуры, ГИТИС и другие учреждения культуры. Телеграммы с соболезнованиями направили мэр Москвы Сергей Собянин, народный артист РСФСР Никита Михалков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие.
Жемчужная умерла 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.
О Жемчужной.
Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители были оседлыми цыганами, участвовавшими в ансамбле песни Тульской филармонии.
После окончания школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Но, проучившись там несколько месяцев, забрала документы и ушла в театр «Ромэн» по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Училась в студии Юрия Любимова при театре «Ромэн», в последующем окончила заочное отделение факультета актерского мастерства в ГИТИСе.
Самыми яркими театральными работами актрисы в театре стали спектакли «Мы — цыгане» в постановке Ивана Рома-Лебедева и Николая Сличенко, «Колдовская любовь» Георгия Жемчужного, «Плясунья — дочь шатров» Ивана Рома-Лебедева.
В кино артистка дебютировала в 1970 году в картине «О друзьях-товарищах», сыграв безымянную цыганку на барахолке. Тогда имя актрисы не было указано в титрах. Известность актрисе принес телефильм «Вечный зов» (1973−1983), где она перевоплотилась в Зорицу, возлюбленную главного героя Поликарпа Кружилина. После работ «Табор уходит в небо» (1976) и «У матросов нет вопросов» (1981) актриса сыграла цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал» (1981). В последующие годы она снялась в мелодраме Сергея Никоненко «Цыганское счастье» (1981), комедии Геральда Бежанова «Где находится нофелет?» (1987), в драме Григория Кохана «Цыганка Аза» (1987).
Проектом, принесшим Жемчужной славу на телеэкранах, стал сериал Елены Цыплаковой «Кармелита. Цыганская страсть» (2009−2010). После него актрису стали регулярно приглашать участвовать в многосерийных проектах.