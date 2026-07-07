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В Госдуму внесли проект о праве граждан тратить маткапитал на ремонт жилья

В Госдуму внесли законопроект о праве граждан тратить маткапитал на ремонт жилья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект о праве граждан тратить материнский капитал на ремонт жилья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона “О внесении изменения в статью 10 Федерального закона “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” (далее — законопроект) предлагается предоставить гражданам право использовать средства материнского капитала на ремонт жилья”, — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Под такими услугами проектом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек, оказываемые специализированными организациями или ИП по договору подряда.

По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами маткапитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья.

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