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Mash: Украинка, устроившая взрыв в Монако, до этого попала на камеру в магазине

Украинка Анастасия Березовская, устроившая взрыв в Монако, попала на камеры местного салона связи незадолго до покушения. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

Украинка Анастасия Березовская, устроившая взрыв в Монако, попала на камеры местного салона связи незадолго до покушения. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

Женщина приобретала батарею для телефона в трех кварталах от дома украинского предпринимателя Вадима Ермолаева.

После попытки убийства бизнесмена Березовская вернулась на Украину. Спустя время ее закопанное тело обнаружили под Киевом: неизвестные выстрелили ей в голову четыре раза, уточнили в публикации.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что убийство олигарха Ермолаева могли заказать либо его бизнес-партнеры, либо украинские специальные службы.

4 июля стало известно, что предприниматель, пострадавший в результате покушения со взрывом, вышел из комы. Состояние Ермолаева улучшилось, в отличие от его гражданской супруги Анны Насобиной.

Само покушение произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получили он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя.

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