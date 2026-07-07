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Вчера клали по 5, а с 1 сентября по 7: Минкульт предлагает увеличить лимит «Пушкинской карты»

Воспользоваться льготой могут молодые люди от 14 до 22 лет.

Источник: Клопс.ru

Министерство культуры России предлагает с 1 сентября увеличить лимит «Пушкинской карта» с 5 до 7 тысяч рублей. Постановление кабинета министров опубликовано на портале проектов нормативных актов.

При этом ежегодно до 2 тыс. рублей молодые люди от 14 до 22 лет смогут тратить на посещение кинотеатров. Такой же лимит предлагается установить на цирковые представления. В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

В Калининградской области молодёжь охотно получает «Пушкинскую карту», но потом не пользуется ею, жалуясь на недостаточно интересную программу.