Вчера клали по 5, а с 1 сентября по 7: Минкульт предлагает увеличить лимит «Пушкинской карты»

При этом ежегодно до 2 тыс. рублей молодые люди от 14 до 22 лет смогут тратить на посещение кинотеатров. Такой же лимит предлагается установить на цирковые представления. В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.