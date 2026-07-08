Матч с участием Джоковича стал самым продолжительным в ¼ финала на Уимблдоне

Прошедшая игра стала для Джоковича 120-й на Уимблдоне. Он установил рекорд турнира по этому показателю. Сербский теннисист провел один из самых продолжительных матчей за время участия в нем. Столько же времени на корте он провел в полуфинале на турнире 2018 года против испанца Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8).