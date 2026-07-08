Матч с участием Джоковича стал самым продолжительным в ¼ финала на Уимблдоне

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Матч между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом побил рекорд продолжительности четвертьфинальных игр на Уимблдоне. Теннисный турнир проходит в Лондоне.
Встреча продолжалась пять сетов и завершилась победой серба по истечении 5 часов и 15 минут.
Прошедшая игра стала для Джоковича 120-й на Уимблдоне. Он установил рекорд турнира по этому показателю. Сербский теннисист провел один из самых продолжительных матчей за время участия в нем. Столько же времени на корте он провел в полуфинале на турнире 2018 года против испанца Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8).
Ранее ТАСС сообщал, что Джокович в восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона. На этой стадии серб сыграет против действующего победителя турнира и первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.