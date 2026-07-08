Людей эвакуировали из-за паводка в округе Красноярского края

В Емельяновском округе из-за паводка эвакуировали людей. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Вечером 7 июля из-за резкого подъёма воды в реке Кача ухудшилась паводковая обстановка в посёлке Емельяново. На место выехали спасатели, которые оценили ситуации и провели подворовой обход.
Отмечается, что в зоне подтопления оказались жилые дома. Ночью эвакуировали мужчину и женщину, ещё одному человеку помогли с транспортировкой.
Утром 8 июля вода прибыла в посёлке Логовое. Там сейчас также работают спасатели, принимают меры по ликвидации последствий и помощи населению.
Ситуация на особом контроле краевых и местных властей. Жителей призывают быть внимательными и следить за сообщениями экстренных служб.
Ранее мы сообщали, что участок трассы «Саяны» в Красноярском крае перекрыт из-за размыва.