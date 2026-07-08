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Людей эвакуировали из-за паводка в округе Красноярского края

В зоне подтопления оказались жилые дома.

В Емельяновском округе из-за паводка эвакуировали людей. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Вечером 7 июля из-за резкого подъёма воды в реке Кача ухудшилась паводковая обстановка в посёлке Емельяново. На место выехали спасатели, которые оценили ситуации и провели подворовой обход.

Отмечается, что в зоне подтопления оказались жилые дома. Ночью эвакуировали мужчину и женщину, ещё одному человеку помогли с транспортировкой.

Утром 8 июля вода прибыла в посёлке Логовое. Там сейчас также работают спасатели, принимают меры по ликвидации последствий и помощи населению.

Ситуация на особом контроле краевых и местных властей. Жителей призывают быть внимательными и следить за сообщениями экстренных служб.

Ранее мы сообщали, что участок трассы «Саяны» в Красноярском крае перекрыт из-за размыва.