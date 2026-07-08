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Прокуратура направила в суд дело о покушении на убийство 8-летнего мальчика в Мамоново

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Мамоново.

Источник: KaliningradToday

Мужчина совершил покушение на убийство 8-летнего мальчика и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

По версии следствия, 27 сентября 2025 года в квартире своей знакомой мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс не менее двух ударов ножом в область тела её 8-летнему сыну. Ребёнок выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Также злоумышленник ударил ножом родственницу мальчика, которая пыталась его защитить. Ей причинён лёгкий вред здоровью.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. Прокуратура направила уголовное дело в суд для применения принудительной меры медицинского характера.