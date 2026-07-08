На Дону завершен ремонт участка дороги магистраль «Дон» — Каменоломни

Ремонт участка дороги магистраль «Дон» — поселок Каменоломни протяженностью 2,2 километра провели в Октябрьском районе Ростовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Работы завершили на 3 месяца раньше запланированного изначально срока. На указанном отрезке уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.
«Обновление этого участка значительно повысит комфорт и безопасность для жителей Октябрьского района и всех, кто регулярно пользуется этим направлением. Мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы наши дорожные проекты приносили максимальную пользу дончанам и завершались в срок, а там, где это возможно, раньше», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.