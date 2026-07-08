На Дону завершен ремонт участка дороги магистраль «Дон» — Каменоломни

«Обновление этого участка значительно повысит комфорт и безопасность для жителей Октябрьского района и всех, кто регулярно пользуется этим направлением. Мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы наши дорожные проекты приносили максимальную пользу дончанам и завершались в срок, а там, где это возможно, раньше», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.