85% участков изъяли для продления метров в Сормовском районе

Строительство метро на этой территории будет разделено на восемь этапов. Первые три направлены на подготовку территории. Специалистам предстоит перенести коммунальные сети и расчистить площадку. Еще три этапа будут включать строительство двух камер для старта и приемы щитов, а также возведение конструктива станций и необходимых для эксплуатации метро притоннельных сооружений.