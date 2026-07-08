Девочку из Павловского округа спасли после удара током от оборванного провода

Маленькая девочка получила удар током, коснувшись оборванного провода ЛЭП в Павловском округе. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 7 июля на Селькоровской улице в Ворсме. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следователи оценят действия сотрудников энергоснабжающей организации, которая должна следить за состоянием ЛЭП.
Ранее нижегородка обвинила арзамасских врачей в том, что они довели ее четырехлетнего сына до комы.