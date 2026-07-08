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Девочку из Павловского округа спасли после удара током от оборванного провода

Происшествием заинтересовалась прокуратура.

Источник: Живем в Нижнем

Маленькая девочка получила удар током, коснувшись оборванного провода ЛЭП в Павловском округе. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 7 июля на Селькоровской улице в Ворсме. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следователи оценят действия сотрудников энергоснабжающей организации, которая должна следить за состоянием ЛЭП.

Ранее нижегородка обвинила арзамасских врачей в том, что они довели ее четырехлетнего сына до комы.