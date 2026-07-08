Волгоград накроет 35-градусная жара 9 июля

По области погода будет похожей, но с небольшими отличиями. Ночью осадков не ожидается, температура составит 16−21 градус, при прояснении может похолодать до 12 градусов. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 31−36 градусов. При грозах возможны порывы ветра до 15−20 м/с.