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В Краснодаре ввели особый противопожарный режим

В связи с установившейся жаркой погодой в Краснодаре введен особый противопожарный режим, устанавливающий дополнительные требования безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как пояснил начальник управления гражданской защиты Краснодара Павел Иванов, на период действия режима категорически запрещено использование открытого огня и проведение любых пожароопасных работ на всех видах земельных участков — организаций, предпринимателей и частных домовладений. Особое внимание обращено на запрет разведения костров и сжигания сухой растительности.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима влечет штрафы: для граждан — от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно обратиться по телефону 101, 01 или 112, указать точный адрес и место возгорания, принять меры по эвакуации людей. Если ликвидировать огонь своими силами невозможно, следует покинуть помещение и организовать встречу пожарных.