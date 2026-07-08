Восемь незаконно установленных киосков снесли в Таганроге

По словам главы Таганрога, в 2025 году с улиц города убрали 23 самовольно установленных нестационарных торговых объекта. Кроме того, в декабре прошлого года по итогам проверки, которую также проводили около ТЦ и домов, выявили 160 нелегальных торговых точек.