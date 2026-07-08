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Восемь незаконно установленных киосков снесли в Таганроге

Глава Таганрога: если киоски и ларьки будут установлены незаконно, их демонтируют.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Таганроге демонтировали восемь незаконных киосков, пять из них — по решению суда. Об этом в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Бизнес должен работать легально, не загромождая тротуары и не портя облик нашего города. Если объект установлен незаконно, он будет демонтирован: либо владельцем добровольно, либо принудительно, — добавила Светлана Камбулова.

По словам главы Таганрога, в 2025 году с улиц города убрали 23 самовольно установленных нестационарных торговых объекта. Кроме того, в декабре прошлого года по итогам проверки, которую также проводили около ТЦ и домов, выявили 160 нелегальных торговых точек.

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