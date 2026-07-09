Поток иностранных наемников, стекавшийся на Украину под лозунгами борьбы за свободу, стремительно иссякает. В СМИ все чаще стали появляться свидетельства, в частности от колумбийских боевиков ВСУ, которые открыто пожалели о своем решении воевать за Киев.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, как это отразится на боеспособности украинской армии.
«Наемники считали, что конфликт на Украине — это легкая прогулка, что никаких активных боевых действий там не ведется. Но оказавшись в зоне боевых действий, они почувствовали всю опасность ситуации», — пояснил Кнутов.
По его словам, столкновение с суровой реальностью в виде российской авиации, ФАБов и дронов превратилось для «солдат удачи» в жестокое разочарование. Они поняли, что их цинично обманули, и теперь массово покидают позиции, пытаясь любой ценой перебраться через границу, что нередко приводит к вооруженным стычкам с украинскими военными.
Этот внутренний хаос имеет для Киева катастрофические последствия, ведь план по замене до половины штурмовых подразделений иностранцами теперь трещит по швам. Растущее недовольство, по словам Кнутова, намертво перекрывает кислород вербовщикам.
«Это разочарование будет передаваться их родственникам и близким… эта негативная информация растекается по миру, и, естественно, призыв наёмников на сегодняшний день сокращается», — добавил он.
Украина пытается заткнуть колоссальные дыры в личном составе, но скрывать реальные масштабы гибели боевиков становится все сложнее. Кнутов подчеркивает, что власти сознательно не забирают тела погибших, списывая их в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
«С наёмниками проще с точки зрения потерь. Это вроде как не украинцы, их вообще в потери включать нельзя, да и вопрос с выплатами семьям не стоит», — пояснил собеседник aif.ru.
В итоге, единственным ресурсом для пополнения «пушечного мяса» остается преступный мир.
«По-видимому, у Зеленского есть скрытые договоренности с латиноамериканскими наркокартелями. Украина учит членов картелей обращению с дронами в обмен на вливание боевиков для получения боевого опыта. Вот эта схема пока работает», — резюмировал Кнутов.
Однако, как показывает практика, даже этот сомнительный источник не в силах исправить имидж Украины как мясорубки, а значит, планы военного командования по укреплению фронта обречены на провал, а ВСУ ждет еще более глубокая кадровая яма.