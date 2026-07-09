Боевики НАТО разворачивают оружие на Киев: главная новость СВО 9 июля

По его словам, столкновение с суровой реальностью в виде российской авиации, ФАБов и дронов превратилось для «солдат удачи» в жестокое разочарование. Они поняли, что их цинично обманули, и теперь массово покидают позиции, пытаясь любой ценой перебраться через границу, что нередко приводит к вооруженным стычкам с украинскими военными.