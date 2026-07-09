Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после падения плитки на девочку в Перми

Информация о травмировании ребёнка распространилась в соцсетях.

Следователи возбудили уголовное дело из-за падения плитки на ребёнка в пермской новостройке, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в подъезде жилого дома на улице Борцов Революции. Информация о происшествии появилась в соцсетях и заинтересовала правоохранителей.

Случаем также заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки установят, соблюдалось ли законодательство при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.