СК возбудил уголовное дело после падения плитки на девочку в Перми

Следователи возбудили уголовное дело из-за падения плитки на ребёнка в пермской новостройке, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в подъезде жилого дома на улице Борцов Революции. Информация о происшествии появилась в соцсетях и заинтересовала правоохранителей.
Случаем также заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки установят, соблюдалось ли законодательство при содержании общего имущества многоквартирного дома.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.