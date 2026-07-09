Доходы бюджета Липецкой области выросли на 2,4 млрд рублей

Депутаты Липецкого облсовета на внеочередной 60-й сессии внесли изменения в региональный бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, согласно которым доходы казны выросли на 2,4 млрд руб. — до 106 млрд руб. Расходы облбюджета не изменились и составят 126,5 млрд руб., а дефицит уменьшился с 23 млрд до 20,6 млрд руб. Об этом сообщили в облсовете.