В России создан цифровой двойник для прогноза свободных мест на парковке

В России подобных инструментов, которые бы так точно предсказывали загрузку парковок по данным о трафике, на сегодня нет. При этом решение не требует дорогостоящего оборудования — достаточно иметь камеру, фиксирующую поток на прилегающей дороге, и после замеров и расчетов модель может использоваться для прогнозирования. Методика универсальна — ее можно адаптировать для любой парковки, от придомовой до многоуровневого паркинга. Это делает технологию доступной не только для городов, но и для малых населенных пунктов.