Водоснабжение в Жлобине восстановлено, началась дезинфекция

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Водоснабжение в Жлобине восстановлено, сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома.
Вместе с тем местные власти предупреждают, что ремонтные работы продолжаются, из-за чего возможны временные ограничения.
«Это пониженное давление в сети и слабый напор воды; временное ухудшение качества воды», — уточнили в облисполкоме.
В Жлобинском райисполкоме в свою очередь проинформировали, что с 12:00 9 июля до 12:00 10 июля в системе водоснабжения будет проводиться дезинфекция. В связи с этим жителей Жлобина просят временно воздержаться от питья воды из-под крана и не использовать ее для приготовления пищи без предварительного кипячения.
«Также возможно снижение давления в сети и слабый напор. В период промывки системы может временно измениться цвет или свойства воды», — добавили в райисполкоме.
Авария на водозаборе на улице Карла Маркса в Жлобине произошла сегодня ранним утром. В результате поломки без холодного и горячего водоснабжения остались райцентр, а также деревни Солоное, Октябрь и Грабск.
Экстренные службы оперативно выехали на место аварии, спасатели откачивали воду на водозаборе, а для местных жителей и соцобъектов был организован подвоз воды.