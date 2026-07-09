Водоснабжение в Жлобине восстановлено, началась дезинфекция

В Жлобинском райисполкоме в свою очередь проинформировали, что с 12:00 9 июля до 12:00 10 июля в системе водоснабжения будет проводиться дезинфекция. В связи с этим жителей Жлобина просят временно воздержаться от питья воды из-под крана и не использовать ее для приготовления пищи без предварительного кипячения.