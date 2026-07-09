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В Правдинске начинают судить чёрного лесоруба за уничтожение дубов и грабов

Злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.

Источник: Клопс.ru

Житель Правдинского района попал под суд за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2026 года в Железнодорожном лесничестве Правдинского района 36-летний обвиняемый, не имея разрешительных документов, с помощью бензопилы спилил дубы и грабы. Злоумышленника остановили сотрудники лесничии. Причиненный действиями чёрного лесоруба ущерб оценивается в размере 717 тыс. рублей.

Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе расследования обвиняемый вину в совершении преступления не признал, причиненный вред не возместил, на его имущество наложен арест.

Обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») утверждено прокурором Правдинского района и направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Под Черняховском спилили 10 гигантских дубов, возбуждено уголовное дело, но виновные не установлены.