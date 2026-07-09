В Правдинске начинают судить чёрного лесоруба за уничтожение дубов и грабов

Обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») утверждено прокурором Правдинского района и направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.