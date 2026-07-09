На комбикормовом заводе АО «Батайское» завершают пусконаладочные работы

По данным портала rusprofile, АО «Батайское» работает с 1993 года и зарегистрировано в Азовском районе. Основной профиль — выращивание свиней на мясо. В 2025 году выручка компании достигла 1,07 млрд руб., что на 15,9% выше показателя 2024 года (920 млн руб.). Однако чистая прибыль, напротив, снизилась на 3,3% и составила 120,7 млн руб. против 124,8 млн годом ранее.