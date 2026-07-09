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В подмосковном городе Пушкино в июле откроют корпус центра образования № 1

Здание расположено на улице Академика Янгеля.

Открытие второго корпуса центра образования № 1 в городе Пушкино Московской области запланировано к концу июля, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Готовность здания на улице Академика Янгеля уже превысила 70%. Как отметил руководитель проекта Алексей Воронцов, фасад корпуса отделывают керамогранитом, в подвале монтируют инженерные узлы, внутри здания уже идет покраска стен, а во дворе начали благоустройство. Также в ходе капитального ремонта удалось расширить столовую. Теперь там смогут обедать не 60, а 100 школьников.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.