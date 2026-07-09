В Красноярске ИИ помогает детям с пороком сердца

Как рассказали врачи, в детской кардиохирургии острая дыхательная недостаточность была и остается одним из наиболее частых и серьезных послеоперационных осложнений — вплоть до летального исхода. Страдают от нее и взрослые, но гораздо серьезнее риск у малышей — новорожденных и грудничков. То есть у тех, кто уже пришел в наш мир, но еще не успел к нему адаптироваться. Развитие дыхательной недостаточности обусловлено несколькими причинами: незрелостью легочной ткани у малышей, применением искусственного кровообращения и интраоперационной травмой или, иными словами, повреждением тканей или органов, которое происходит непосредственно во время хирургического вмешательства.