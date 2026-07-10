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В Калининграде 18% компаний берут на работу или стажировку подростков — опрос

Чаще всего этим летом школьникам предлагают должность курьера, продавца и промоутера.

Источник: Клопс.ru

Несовершеннолетних сотрудников в Калининграде готовы принимать 18% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным аналитиков, 6% компаний готовы брать подростков в штат, ещё 12% — только на стажировку. Охотнее всего с несовершеннолетними работают средний и крупный бизнес: среди компаний с численностью персонала от 100 человек подростков на работу или стажировку принимают 24%. В малом бизнесе этот показатель вдвое ниже — 12%.

Статистика июньских вакансий показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общепита. Сами подростки, разместившие резюме в интернете, чаще претендуют на вакансии работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров, промоутеров и разнорабочих.

Аналитики отмечают, что подростки стали раньше начинать трудовую деятельность. Этому, по мнению экспертов, способствуют более гибкие нормы законодательства о занятости несовершеннолетних и разнообразие форматов и графиков работы на рынке труда.

Опрос проводился с 2 по 30 июня.

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