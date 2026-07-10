В Калининграде 18% компаний берут на работу или стажировку подростков — опрос

По данным аналитиков, 6% компаний готовы брать подростков в штат, ещё 12% — только на стажировку. Охотнее всего с несовершеннолетними работают средний и крупный бизнес: среди компаний с численностью персонала от 100 человек подростков на работу или стажировку принимают 24%. В малом бизнесе этот показатель вдвое ниже — 12%.