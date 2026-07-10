В Белгороде отремонтируют подземный переход у остановки «Сокол»

Подземный переход у остановки «Сокол» капитально отремонтируют в Белгороде, сообщили в администрации города. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Строительная готовность объекта составляет около 40%. Сейчас специалисты восстанавливают бетонные конструкции, на южной стороне уже заменили балку и три плиты перекрытия. Также ведется подготовка фундамента под лестничную площадку.
В ближайшее время специалисты приступят к устройству плиточного покрытия, монтажу водоотводных лотков и установке дренажных насосов для отвода грунтовых вод. Кроме того, рабочие смонтируют навесы, которые защитят пешеходов от осадков, выполнят отделку, установят современное светодиодное освещение и подъемники для маломобильных жителей, а прилегающую территорию благоустроят. Работы планируют завершить до 31 августа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.