В Белгороде отремонтируют подземный переход у остановки «Сокол»

В ближайшее время специалисты приступят к устройству плиточного покрытия, монтажу водоотводных лотков и установке дренажных насосов для отвода грунтовых вод. Кроме того, рабочие смонтируют навесы, которые защитят пешеходов от осадков, выполнят отделку, установят современное светодиодное освещение и подъемники для маломобильных жителей, а прилегающую территорию благоустроят. Работы планируют завершить до 31 августа.