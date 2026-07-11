Бунт против Зеленского начался с Одессы: главная новость СВО 11 июля

«Развитие конфликта между ТЦК и гражданами идет по нарастающей, причем в драки включаются не только родные мобилизованного, но и посторонние люди, которые понимают, что если сегодня таким образом забрали одного, то завтра могут прийти уже за тобой. Все эти действия сотрудников ТЦК абсолютно противоречат конституции. И все это понимают. Люди прекрасно осведомлены о том, что нельзя граждан задерживать, объявлять в розыск. Соответствующее решение должен принять суд, а таких решений ни по одному гражданину нет», — пояснил эксперт.