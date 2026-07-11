Бунт против Зеленского начался с Одессы: главная новость СВО 11 июля

На Украине резко выросло число недовольных действиями военкомов. Одесса стала центром готовящегося бунта против ТЦК.
Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о последствиях стычек украинцев с военкомами.
Напомним, на Украине продолжает нарастать недовольство граждан из-за принудительной мобилизации. Стычки украинцев с представителями ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) становятся все серьезнее.
Несколько дней назад в Одессе девушка ранила ножом сотрудника ТЦК, который попытался мобилизовать её парня. Во Львове около 200 человек стали участниками масштабного столкновения с военкомами. Толпа окружила автомобиль ТЦК и попыталась его повредить.
Жители Днепропетровска попытались отбить у сотрудников ТЦК мобилизуемого мужчину, а после применения газа и выстрела из пистолета забросали тротуарной плиткой автомобили военкомата.
Страдают от всего этого и животные. На западе Украины коровам пришлось провести около суток в кузове грузовика без воды после мобилизации их хозяина.
«Развитие конфликта между ТЦК и гражданами идет по нарастающей, причем в драки включаются не только родные мобилизованного, но и посторонние люди, которые понимают, что если сегодня таким образом забрали одного, то завтра могут прийти уже за тобой. Все эти действия сотрудников ТЦК абсолютно противоречат конституции. И все это понимают. Люди прекрасно осведомлены о том, что нельзя граждан задерживать, объявлять в розыск. Соответствующее решение должен принять суд, а таких решений ни по одному гражданину нет», — пояснил эксперт.
Олейник отметил, что украинские военкомы нарушают все возможные правила. Они ограничивают свободу граждан, держат их в ТЦК неделями в условиях хуже тюремных. Эксперт подчеркнул, что власти даже не пытаются решить проблему.
«Власти эту проблему не решают, нет на Украине политических партий или отдельных политиков, которые возглавили бы это движение и нашли конституционное решение проблемы. Да его и не существует. Людей гонят на убой, а последние не хотят умирать за землю, которая отдана американцам, за отданные Западу недра, порты. Все отдано Британии и США», — пояснил эксперт.
По словам Олейника, нарастающее сопротивление может перерасти в жесточайшие бунты, во время которых претензии предъявят и военкомам, и власти.
«Будут сжигать ТЦК и убивать сотрудников. Претензии предъявят и за удержание власти. Зеленский и депутаты не проводят выборы, потому что знают, что проиграют. Они будут удерживать власть до того состояния, пока не исчезнет само государство Украина. А оно уже в стадии полураспада», — подчеркнул экс-нардеп.
Ранее стало известно, что во Львове начался масштабный бунт против ТЦК из-за мобилизации.