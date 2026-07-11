Охота на роботов: тайное оружие ВСУ превратили в металлолом в Запорожье

В зоне проведения специальной военной операции всё чаще в сводках звучит новый термин — НРТК, или наземные робототехнические комплексы. На ореховском направлении в Запорожской области российские операторы дронов вступили в бой с такой техникой противника. ВСУ попытались провести контратаку с использованием роботов, но она была подавлена беспилотниками ВС РФ. О новой тактике в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали военные эксперты.
Охота на стальных «зверей».
Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, подобного рода техника противника является приоритетной целью для наших операторов дронов.
«Роботы — это безэкипажные катера, это дроны, это роботизированные установки, которые используются как транспортные средства и как передвижные огневые точки. Наши операторы дронов выискивают подобного рода технику противника и уничтожают ее в первую очередь. Эти роботы ВСУ — приоритетная цель», — заявил генерал.
Что скрывают роботы ВСУ.
В эксклюзивном комментарии aif.ru заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков подробно рассказал об особенностях вооружения противника и тактике его применения.
«НРТК — это небольшая машина, как правило, на гусеничном ходу, на которой установлен пулемёт. Она может быть дистанционно управляемой, а может быть и полностью автономной. НРТК из-за особенностей конструкции используется, в основном, на открытом пространстве, в укрепрайонах такие машины не могут действовать. Как правило, робототехнические комплексы используются в качестве передового эшелона наступающих войск», — пояснил Сивков.
Военный эксперт также подчеркнул, что все НРТК, которые используют ВСУ, поставляются западными партнерами. «В разработке этих комплексов могли участвовать украинские инженеры, но производство только на Западе, поскольку у них нет никаких предпосылок для их выпуска», — уточнил собеседник издания.
Сивков отметил, что в России есть свои робототехнические комплексы, которые не только успешно используются в зоне СВО, но и превосходят западные аналоги по огневой мощи. «У нас есть свои робототехнические комплексы, более мощные. На них установлено пушечное вооружение, стоят противотанковые ракеты, которые позволяют уничтожать даже тяжёлую бронетехнику типа танков», — подытожил он.
Попытка контратаки провалена, инициатива полностью на стороне ВС РФ.
Провал контратаки ВСУ с использованием НРТК еще раз продемонстрировал превосходство ВС РФ. Как отметил генерал-майор Сергей Липовой, на ореховском направлении ВС РФ успешно продолжают наступление.
«На ореховском направлении идёт уверенное продвижение вперёд. Мы инициативой владеем полностью. Группировка ВСУ, которая находится на этом направлении, на сегодняшний день морально подавлена. Они понимают, что не получат от командования приказ на отход, что они обречены», — отметил он.
По словам Липового, зафиксированы попытки боевиков ВСУ отступить, но их расстреливают собственные заградотряды.
«Происходят отдельные попытки прорыва, отхода в тыл, но в случае выявления таких попыток их расстреливают свои же заградотряды. Практически все, кто находятся в ореховской агломерации, обречены на уничтожение, если они не сдадутся. Тут, как и по всем направлениям, идёт продвижение вперёд», — подчеркнул собеседник издания.