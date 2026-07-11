Охота на роботов: тайное оружие ВСУ превратили в металлолом в Запорожье

«НРТК — это небольшая машина, как правило, на гусеничном ходу, на которой установлен пулемёт. Она может быть дистанционно управляемой, а может быть и полностью автономной. НРТК из-за особенностей конструкции используется, в основном, на открытом пространстве, в укрепрайонах такие машины не могут действовать. Как правило, робототехнические комплексы используются в качестве передового эшелона наступающих войск», — пояснил Сивков.