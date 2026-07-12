Грозы с утра до вечера ожидаются в Хабаровском крае 12 июля

В Хабаровском крае в воскресенье, 12 июля, сохранится влажная и неустойчивая погода. На юге и в центральной части региона будет тепло, местами до +30 градусов, но день пройдёт с дождями и грозами, а побережье и север останутся заметно прохладнее под плотной облачностью.
В Хабаровске ночь будет тёплой, около +22…+24 градусов, а днём воздух прогреется до +27…+28. Утром возможны грозы, затем ненадолго прояснит, но во второй половине дня и вечером снова вероятны кратковременные грозовые дожди.
В Комсомольске-на-Амуре день тоже будет душным и облачным. Ночью ожидается +22…+24 градуса, днём температура поднимется до +27…+28, а грозы могут пройти утром и ближе к вечеру, поэтому сухим воскресенье назвать не получится.
В Бикине после облачного утра воздух разогреется сильнее всего — примерно до +29…+30 градусов. Днём возможен дождь, а к вечеру погода снова станет грозовой, так что жара будет сочетаться с высокой влажностью и резкими осадками.
В Вяземском ожидается облачная погода с дождём. Ночью будет около +21 градуса, днём — до +27, поэтому даже при осадках сохранится летнее тепло.
В Амурске сутки пройдут под облаками: ночью около +22…+24 градусов, днём до +26…+27. Утром возможны дожди, а вечером — грозы, поэтому прогулки и поездки лучше планировать с поправкой на мокрые дороги.
В Советской Гавани воскресенье будет прохладнее и спокойнее. Ночью ожидается +16…+17 градусов, днём — около +21…+22, небо останется затянутым облаками, без резкого потепления.
В Николаевске-на-Амуре день пройдет теплее, чем на побережье. После ночных +18…+20 градусов температура поднимется до +25…+26, погода будет облачной, но без сильного похолодания.
В Охотске сохранится самая прохладная погода в этом списке. Ночью будет около +12 градусов, днём — всего +13…+14, в течение суток возможны дождь и небольшие осадки на фоне плотной облачности.