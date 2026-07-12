Грозы с утра до вечера ожидаются в Хабаровском крае 12 июля

В Хабаровском крае в воскресенье, 12 июля, сохранится влажная и неустойчивая погода. На юге и в центральной части региона будет тепло, местами до +30 градусов, но день пройдёт с дождями и грозами, а побережье и север останутся заметно прохладнее под плотной облачностью.